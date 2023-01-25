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Политика

Новости часа: Песков оценил ситуацию с возможными поставками немецких танков Украине

Новости часа: Песков оценил ситуацию с возможными поставками немецких танков Украине

Новости часа: Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах РФ

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

Путин провел совещание с членами правительства 24 января

Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Новости часа: Россия заинтересована в создании условий для возвращения ценных специалистов

Поставки ФРГ танков Киеву усугубят проблемы в отношениях Москвы и Берлина – Песков

Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва не ведет переговоров с Берлином на фоне возможных поставок танков Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Недоступность ряда зарубежных сервисов вызвана временным сбоем в работе. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Заградительные пошлины для спорттоваров из недружественных стран могут ввести в России. Об этом рассказали в Минпромторге.

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