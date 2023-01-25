Новости часа: Песков оценил ситуацию с возможными поставками немецких танков Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва не ведет переговоров с Берлином на фоне возможных поставок танков Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Недоступность ряда зарубежных сервисов вызвана временным сбоем в работе. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Заградительные пошлины для спорттоваров из недружественных стран могут ввести в России. Об этом рассказали в Минпромторге.