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23 января, 16:15

Политика

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, несмотря на то, что призыв граждан завершен. По его словам, мобилизация, кроме призыва, включает и другие задачи МО РФ.

Также журналисты спросили официального представителя Кремля о возможности переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что никаких условий для переговоров нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьполитикавидеоАлина Гилева
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