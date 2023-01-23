Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, несмотря на то, что призыв граждан завершен. По его словам, мобилизация, кроме призыва, включает и другие задачи МО РФ.

Также журналисты спросили официального представителя Кремля о возможности переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что никаких условий для переговоров нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.