Песков заявил, что частичная мобилизация, кроме призыва, включает другие задачи МО РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать из-за того, что предусматривает не только необходимость призыва нужного числа людей, но и проведение других мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, которая была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом, уточнил Песков, другие мероприятия, прописанные в указе о частичной мобилизации и необходимые для обеспечения задач ВС РФ, продолжают выполняться. Поэтому указ президента России все еще действует, но в другой части, объяснил представитель Кремля.

До этого Песков сообщил, что Путин не планирует менять статус спецоперации или объявлять о продолжении частичной мобилизации в РФ. По его словам, распространившаяся в Сети информация является слухами.

В вопросах частичной мобилизации представитель Кремля призвал ориентироваться на заявления российского лидера. В настоящее время в РФ, объяснил Песков, осуществляется призыв на срочную военную службу.



Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ по вопросу мобилизации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!