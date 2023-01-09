Песков напомнил о возможности срочников подписать контракт

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Солдаты срочной службы могут подписать контракт с ВС РФ, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос представителей СМИ, поднимали ли власти вопрос разрешить призывникам по своему желанию отправиться в зону проведения спецоперации.

"Любой срочник при желании может подписать контракт", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Между тем Песков призвал российских граждан не верить информации о продолжении мобилизации, которую распространяют в телеграм-каналах.

Он рекомендовал не придавать большого значения публикациям в соцсетях. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что первоисточником информации остаются официальные власти.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!