19:22Общество
Песков напомнил о возможности срочников подписать контракт
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Солдаты срочной службы могут подписать контракт с ВС РФ, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос представителей СМИ, поднимали ли власти вопрос разрешить призывникам по своему желанию отправиться в зону проведения спецоперации.
"Любой срочник при желании может подписать контракт", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.
Между тем Песков призвал российских граждан не верить информации о продолжении мобилизации, которую распространяют в телеграм-каналах.
Он рекомендовал не придавать большого значения публикациям в соцсетях. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что первоисточником информации остаются официальные власти.
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