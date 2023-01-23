Микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками в Пермском крае

Крупное ДТП произошло в Пермском крае. По уточненным данным, микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками на трассе Кунгур – Соликамск. Четыре человека, находившиеся в "Газели", погибли. Еще двое госпитализированы.

Известно, что микроавтобус перевозил пятерых пациентов городской клинической больницы № 4 из Гремячинска. По данным краевой полиции, водитель одного из большегрузов не справился с управлением, прицеп занесло на встречную полосу.

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