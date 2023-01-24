Новости часа: Россия заинтересована в создании условий для возвращения ценных специалистов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия заинтересована в создании условий для возвращения редких и ценных специалистов. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году в Москве благоустроят 74 городских парка и сквера. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Романа Костомарова отключили от ЭКМО, его восстановление займет длительное время. Об этом сообщили в ТАСС.