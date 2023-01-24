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Общество

Новости часа: Россия заинтересована в создании условий для возвращения ценных специалистов

Новости часа: Россия заинтересована в создании условий для возвращения ценных специалистов

Поставки ФРГ танков Киеву усугубят проблемы в отношениях Москвы и Берлина – Песков

Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Путин учредил День метростроителя в РФ

Новости часа: Песков не увидел условий для переговоров РФ с Украиной

Новости часа: Песков объяснил продолжающееся действие указа о частичной мобилизации

Песков заявил, что частичная мобилизация, кроме призыва, включает другие задачи МО РФ

Новости часа: кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия заинтересована в создании условий для возвращения редких и ценных специалистов. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году в Москве благоустроят 74 городских парка и сквера. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Романа Костомарова отключили от ЭКМО, его восстановление займет длительное время. Об этом сообщили в ТАСС.

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