"Раскрывая мистические тайны": Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон. Молитва о душе

Январь 1969 года. Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко оформляют уже не первый и еще не последний в своей жизни брак. Он продлится всего три года, но оставит значительный след на всей их дальнейшей жизни. После распада их союза обоих будет ждать головокружительный карьерный взлет, но они так и не заговорят друг с другом до конца жизни.

Чем был их брак: божьим провидением или губительным искушением?