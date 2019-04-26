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26 апреля 2019, 13:23

Культура

"Раскрывая мистические тайны": Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон. Молитва о душе

"Раскрывая мистические тайны": Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон. Молитва о душе

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Январь 1969 года. Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко оформляют уже не первый и еще не последний в своей жизни брак. Он продлится всего три года, но оставит значительный след на всей их дальнейшей жизни. После распада их союза обоих будет ждать головокружительный карьерный взлет, но они так и не заговорят друг с другом до конца жизни.

Чем был их брак: божьим провидением или губительным искушением?
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