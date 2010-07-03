В РСТ подтвердили проблемы в работе визовых центров

Информацию о проблемах с выдачей виз в ряде визовых центров подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По словам пресс-секретаря организации Ирины Тюриной, это может сорвать начало туристического сезона.
"Угроза срыва сезона есть реальная совершенно. Посмотрим, как сейчас работают консульства. Вообще, были времена, когда в подобных ситуациях они увеличивали число рабочих дней, привлекали дополнительный персонал, все это мы когда-то уже проходили", – сказала Тюрина в эфире "Коммерсант FM".
Она уточнила, что трудности возникли по трем направлениям: Франция, Испания и Чехия.
Ранее сообщалось, что визовые центры в столице не успевают обрабатывать заявки. Туроператоры обеспокоены из-за сбоев в работе и призывают клиентов приобретать страховки от невыезда. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечалось, что в визовом центре Испании наблюдались проблемы. Там скопилось множество паспортов, заявки не успевают обрабатывать, не справляются с объемами.
АТОР уточняет, что в начале сезона проблемы со сроками обработки документов имеются в нескольких визовых центрах стран Евросоюза.
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