В РСТ подтвердили проблемы в работе визовых центров

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Информацию о проблемах с выдачей виз в ряде визовых центров подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По словам пресс-секретаря организации Ирины Тюриной, это может сорвать начало туристического сезона.

"Угроза срыва сезона есть реальная совершенно. Посмотрим, как сейчас работают консульства. Вообще, были времена, когда в подобных ситуациях они увеличивали число рабочих дней, привлекали дополнительный персонал, все это мы когда-то уже проходили", – сказала Тюрина в эфире "Коммерсант FM".

Она уточнила, что трудности возникли по трем направлениям: Франция, Испания и Чехия.

Ранее сообщалось, что визовые центры в столице не успевают обрабатывать заявки. Туроператоры обеспокоены из-за сбоев в работе и призывают клиентов приобретать страховки от невыезда. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечалось, что в визовом центре Испании наблюдались проблемы. Там скопилось множество паспортов, заявки не успевают обрабатывать, не справляются с объемами.

АТОР уточняет, что в начале сезона проблемы со сроками обработки документов имеются в нескольких визовых центрах стран Евросоюза.