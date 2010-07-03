Туристам посоветовали покупать страховки из-за сбоя в визовых центрах

Туристов просят приобретать страховки от невыезда из-за проблем с визовыми центрами

В работе визовых центров Испании, Франции и Чехии в Москве наблюдаются проблемы с записью на подачу документов. Огромные очереди выстраиваются еще за несколько часов до открытия. Сотрудники центров не успевают обрабатывать заявки.

Специалисты опасаются, что значительное количество россиян с оплаченными турами может остаться дома на майские праздники.

"У нас образовалась в мае практически половина месяца отпуска. Люди берут три дня за свой счет и уезжают на двенадцать дней, это полноценный отпуск. И если сравнить евро год назад и сейчас, то сейчас курс ниже – туры стоят меньше. Возможно, с этим связан повышенный спрос на выезд за рубеж на майские праздники", – рассказала телеканалу Москва 24 пресс-секретарь "Российского Союза Туриндустрии" (РСТ) Ирина Тюрина.

По словам экспертов, если визовые центры продлят рабочий день или начнут принимать посетителей без выходных, то проблемы быстро решатся. Однако пока такой информации нет.

Туристам, особенно тем, кто намерен улететь в ближайшие дни, советуют приобретать страховки от невыезда. Тогда, даже если отдых сорвется, удастся вернуть полную стоимость тура.