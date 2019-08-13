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13 августа 2019, 21:15

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Новая благоустроенная территория появилась в Южном Тушине

Новая благоустроенная территория появилась в Южном Тушине

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Бульварная зона появилась вдоль улицы Туристской. В Южном Тушине благоустроили более шести гектаров территории. При разработке проекта в рамках программы "Мой район" учли мнения и пожелания жителей разных возрастов. Теперь в Южном Тушине есть новые детские и спортивные площадки, дорожки, удобные лавочки, цветники, оригинальные игровые формы. Рабочие отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров асфальта, установили новые бордюры, выложили плиткой пешеходные дорожки. Подробности – на телеканале Москва 24.
видео город благоустройство Мой район Роман Карлов
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