Новая благоустроенная территория появилась в Южном Тушине

Бульварная зона появилась вдоль улицы Туристской. В Южном Тушине благоустроили более шести гектаров территории. При разработке проекта в рамках программы "Мой район" учли мнения и пожелания жителей разных возрастов. Теперь в Южном Тушине есть новые детские и спортивные площадки, дорожки, удобные лавочки, цветники, оригинальные игровые формы. Рабочие отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров асфальта, установили новые бордюры, выложили плиткой пешеходные дорожки. Подробности – на телеканале Москва 24.