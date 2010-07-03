"Аллею сказок" и "Аллею влюбленных" в Некрасовке благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Работы по комплексному благоустройству проведут в парках "Аллея сказок" и "Аллея влюбленных" в Некрасовке до сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал замглавы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслан Алиев, в парке “Аллея сказок” "обустроят дорожки и тропинки, игровую и спортивную зоны". Там обновят газоны и систему освещения. По словам замглавы управы, парк также украсят новые садовые диваны и различные арт-объекты.

В парке "Аллея влюбленных" специалистам предстоит привести в порядок пруд, газоны и цветники, проложить дорожки и тропинки, оборудовать памп-трек. "Кроме того, здесь появятся новые садовые диваны и урны", – добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что на территории парка "Филатов луг" в поселении Московский появится двухкилометровая экотропа. Вдоль нее установят перголы с садовыми качелями, встроенными лавочками и архитектурно-художественной подсветкой. Завершить работы планируют до конца года.