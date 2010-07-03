Благоустройство Сада ветеранов в Восточном Измайлове завершат 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благоустройство Сада ветеранов в Восточном Измайлово планируют завершить к 15 августа 2019 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Работы будут завершены 15 августа, мы выдерживаем все сроки и стремимся как можно скорее дать возможность жителям района погулять по парку", – рассказал начальник отдела благоустройства ГБУ "Жилищник района Восточное Измайлово" Станислав Музыкантов.

Во время благоустройства Сада ветеранов специалисты уделяли особо внимание пожеланиям и замечаниям местных жителей. На его территории появятся две зоны с фотовыставками. На обновленных клумбах высадят пионы, гортензии и шалфей, а также посадят кустарники, из которых будет сформирована живая изгородь. Для удобства горожан в парке обустроят 20 новых скамеек, а для детей оборудуют детские площадки с качелями.

Парк находится между домом № 38 по Сиреневому бульвару и домом № 67а по Верхней Первомайской улице. После всех работ на его территории появятся новые фонари "Петергоф". В настоящее время по всей территории парка уложена брусчатка, сейчас специалисты укладывают асфальт. Благоустройство парка проходит в рамках программы "Мой район".

Ранее Сергей Собянин сообщал, что благодаря программе "Мой район" в отдаленных районах города можно создать такие же комфортные условия, как и в центре. Программа должна затронуть 25 поселений и 125 районов города. В программу включены местные проекты, связанные с созданием качественной городской среды, – благоустройством площадей, улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и праздники.

