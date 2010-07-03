Более 10 дворов благоустроили в Строгине по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 10 дворов благоустроили в столичном районе Строгино с начала лета в рамках реализации программы "Мой район", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры СЗАО.

В порядок привели дворы на улицах Исаковского, Кулакова, Маршала Катукова, Таллинская, Твардовского и в Неманском проезде – всего 11 дворов. Еще два закончат обустраивать в ближайшие дни.

Во дворах провели капремонт асфальта, поменяли бортовой камень, обновили газоны. Также рабочие положили современное покрытие на детских и спортивных площадках, а также в зонах тихого отдыха. Полностью обновили и малые архитектурные формы.

Ранее в Басманном районе около улицы Чаплыгина началось благоустройство дворовых территорий. Специалисты уже начали работы на двух площадках.