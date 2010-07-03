Началось благоустройство дворовых территорий около улицы Чаплыгина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Басманном районе около улицы Чаплыгина началось благоустройство дворовых территорий. Специалисты уже начали работы на двух площадках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего в порядок приведут 10 дворовых пространств. Их общая площадь составляет 19,5 тысячи квадратных метра", – говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента капитального ремонта столицы отметили, что улица Чаплыгина и прилегающая к ней территория, расположенная между улицей Мясницкой, Покровкой и Садовым кольцом, отличается от большинства районов ЦАО тем, что здесь сохранились дворы с их особой атмосферой старомосковского быта.

На проезжей части общей площадью 12,5 тысячи квадратных метра заменят асфальт и бордюрный камень. Также новое покрытие уложат на тротуарах. Кроме того, в районе планируют создать театральный квартал. С таким предложением обратились местные жители.

Ранее Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней ТЦ с паркингом. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский вал.