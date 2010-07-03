Фото: телеканал Москва 24

Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству в районе Капотня, которые ведутся по программе "Мой район", сообщает телеканал Москва 24.

Вместо заболоченных берегов Москвы-реки и заброшенных территорий там должны построить огромную зону отдыха для местных жителей. В парке появятся площадки для детей и воркаута, велодорожки и пешеходные тропинки, а также точки для пикников.

"Сейчас, как и обещал, делаем связку Парка 850-летия и набережной Капотни. И будут две связки хорошие, будете пользоваться не только этим парком, но и спортивным парком 850-летия", – сказал Собянин.

Мэр также напомнил, что сейчас реконструируется завод, который находится на территории района. В планах – отремонтировать поликлиники и дома культуры.

Всего же за этот год в рамках масштабной программы "Мой район" планируют отремонтировать более 4,5 тысячи дворов и свыше 200 парков, улиц и других городских объектов. Основные работы развернутся за пределами исто­ри­ческого центра.

Собянин осмотрел ход работ по благоустройству в Капотне

Ранее в Южном Тушине завершилось благоустройство бульварной зоны вдоль улицы Туристской в рамках программы "Мой район". При разработке проекта учли пожелания жителей.