Футболист Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену

Футболист Денис Глушаков хочет отсудить у бывшей супруги 204 миллиона 334 тысячи 865 рублей и 60 копеек. По словам адвоката Дарьи, экс-супруг обвиняет девушку в раскрытии тайны частной жизни и оскорблении его чести и достоинства.

Речь идет о публикации порочащего видео из бани. Однако за это Глушаков требует в общей сложности всего три миллиона рублей. Остальная сумма – компенсация убытков, которые Дарья якобы причинила футболисту. Что это за убытки, не уточняется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.