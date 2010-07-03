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Москва 24

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Общество

11:25

Россияне стали покупать меньше овощей

общество еда

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%. Их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы. Так показало недавнее исследование GfK, о нем пишет "Коммерсант".

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки сократилось на 4,8%. Продажи помидоров упали на 3,1% (в денежном выражении – на 2,7%), картофеля – на 5,8% (в денежном – на 2,8%), капусты – на 12,3%.

Рост цен с 2014 года оценивается в среднем в 22%, до 56 рублей за килограмм. В конце июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы – 91 рубль за килограмм, крупы – 49 рублей за пачку.

Продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 – июле 2019 года росли на 1,3%, в деньгах – на 9,1%. Как уточнила директор по работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич, быстрее всего растут альтернативы классическим для России крупам. Например, продажи булгура увеличились на 75,3%, кускуса – на 65,7%, киноа – на 35,3%.

В "Магните" снижения продаж овощей не заметили. В X5 Retail Group заявили, что есть небольшой рост продаж овощей.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ прокомментировал инициативу ограничить вольное использование меток "эко", "био" и "фермерский", закрепив правила их применения в специальных регламентах. Он подчеркнул, что это правильная мера, так как сегодня у обычного потребителя нет возможности узнать, что стоит за этой маркировкой.

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