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Общество

15:51

Канделаки призвала ввести в школах уроки по распознаванию фейковых новостей

общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В российских школах следует ввести отдельный урок, на котором учеников будут обучать тому, как правильно искать достоверные источники и распознавать фейковые новости. Такое мнение высказала генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, сообщает ТАСС.

По ее словам, детей и подростков нужно обучать пользоваться информацией, поскольку сейчас в мире существует определенный "тренд" на фейковые новости. Такие новости "с точки зрения заработка денег" оказались гораздо выгоднее, чем традиционная журналистика. Именно поэтому недостоверная информация в последние года начала "превалировать над реальными новостями".

"Как научиться фейк-ньюс отличать от реальной информации, реальных новостей, сколько источников нужно для этого задействовать и каким образом сделать правильные выводы из тех новостей, которые вы получаете в огромном количестве, – вот этому точно надо учить в школе", – резюмировала Канделаки.

Ранее московский суд оштрафовал сетевое издание "Издательский дом "Момент истины" и его главного редактора Евгения Гнеушева за злоупотребление свободой массовой информации. Сумма штрафов составила 260 тысяч рублей, 200 и них должно выплатить издание, и еще 60 – сам главред.

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