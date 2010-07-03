Internet EXPO, мастер-классы и встречи: зачем идти на Неделю российского интернета – 2019

18:02
Фото: предоставлено организаторами
12–13 декабря на площадке Центра международной торговли в Москве 13-й раз пройдет Неделя российского интернета (RIW) – 2019 – крупнейшее событие российского интернет-бизнеса, ежегодно собирающее тысячи участников.
В этом году Неделя российского интернета пройдет под эгидой "цифровые технологии должны улучшать качество жизни каждого гражданина, а также давать серьезный импульс для развития среднего, малого и микробизнеса в стране".
Центр международной торговли, как показал опыт проведения форума "Интернет Экономика" в 2015-м, позволит не только полностью обновить формат мероприятия, но и предоставит новые возможности для бизнес-партнеров проекта, для экспонентов, профессиональных участников RIW.
Неделя российского интернета – это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций. Таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы и тех спикеров, которые действительно им интересны.
Программа в этом году будет поделена на образовательную и деловую части, включающие в себя блок-конференции, мастер-классы и круглые столы, что позволит детально обсудить различные аспекты цифровой экономики, Sharing Economy, Digital transformation, GDPR, интернет вещей, цифровую безопасность, биометрию и технологии в целом.
Одним из основных направлений Недели российского интернета станет взаимодействие между государством и бизнесом. RIW – это площадка для нетворкинга и диалога. Организаторы заявляют, что в этом году участники смогут задать представителям государства важные для бизнеса вопросы и получить ответы.
Традиционно в мероприятии принимают участие ключевые лица государства, в разные годы на RIW выступали Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Алексей Волин, Леонид Левин, Анна Кузнецова, Александр Жаров, Константин Носков и другие.
В рамках RIW традиционно работает масштабная выставка Internet EXPO, где компании не только рассказывают о себе и своих услугах, продуктах, но и проводят масштабные презентации.
Организаторы RIW уверены, что цифровые технологии должны быть интегрированы не только в бизнес-структуры, но и в жизнь каждого россиянина. Программа, партнеры, экспоненты подобраны таким образом, чтобы продемонстрировать важность цифровых технологий для каждого россиянина.
Программа, партнеры, экспоненты, а также регистрация доступны по ссылке.
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