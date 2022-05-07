"Свет Великой Победы" увидели тысячи человек на Мамаевом кургане. На площади и ступенях не было свободного места. На мероприятие приходили семьями, было много молодежи.

Главная тема инсталляции – подвиг солдат и их путь к победе. Представление началось в 21:00. На Площади Героев на стене с барельефами появились кадры хроники военных лет. Рассказывали о первых днях боев, о Сталинградской, Курской битвах, блокаде Ленинграда. Впервые проекция была даже на склонах Мамаева кургана. Скульптура "Родина–мать зовет" меняла цвета – от красного до золотого. Завершилось мероприятие фейерверком.

Представление повторят 8 и 9 мая. Каждый день будет по три показа.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.