Музей под открытым небом продолжает работу на Красной площади в Москве

Музей под открытым небом в честь парада 7 ноября 1941 года продолжает свою работу на Красной площади в Москве.

Гости выставки могут познакомиться с историей Великой Отечественной войны и увидеть настоящую военную технику тех лет, включая легендарный танк Т-34 и истребитель И-16.

7 ноября – последний день работы музея под открытым небом. Гостей ждут на Красной площади с 10 утра до 8 вечера. Вход - свободный.

О том, как жила Москва в те годы – в эфире телеканала Москва 24.