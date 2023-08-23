Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни на 81-м году. Артист скончался после продолжительной болезни в клинике Милана.

В начале творческого пути сам Кутуньо не помышлял о карьере певца, мешала природная скромность. Переиграв во многих группах, Тото начал сочинять песни. Его мелодичные хиты исполняли такие мировые звезды, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида. А прославился Кутуньо шлягером "Итальянец". Эту песню артист записал в 1983 году и представил на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.

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