Народную артистку Ирину Мирошниченко похоронили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Венки на похороны Мирошниченко прислали президент России, министерство культуры РФ, коллектив МХТ имени Чехова, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин, киноконцерн Мосфильм, шоумен Андрей Малахов и другие. Актрису в последний путь проводили аплодисментами.

До этого в Московском художественном театре имени Чехова прошла церемония прощания.

О смерти актрисы стало известно 3 августа. Ее госпитализировали 31 июля после остановки сердца. На следующий день сообщалось, что актриса находится в реанимации, медики оценили ее состояние как тяжелое.

Соболезнование в связи с кончиной народной артистки выразил президент России Владимир Путин. Он отметил талант и внутреннюю культуру актрисы, а также достоинство и ее уважение к коллегам и зрителям. Российский лидер подчеркнул, что эти качества принесли Мирошниченко "высочайшее профессиональное признание".

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко