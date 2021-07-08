Началась церемония прощания с Владимиром Меньшовым

В Москве прощаются в режиссером Владимиром Меньшовым. Церемония проходит в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса, ему был 81 год. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.