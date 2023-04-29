Зарубежные туроператоры ищут способы вернуть российских путешественников

За рубежом в срочном порядке придумывают способы вернуть российских туристов. Обычный турпоток из России снизился в разы, и власти сразу нескольких стран пытаются исправить ситуацию.

Так, Шри-Ланка планирует отменить визовый сбор. Такая мера повысит приток российских отпускников и увеличит иностранные инвестиции в республику. Туры на майские на Шри-Ланку стартуют от 127 тысяч рублей на двоих. И все они со скидками.

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