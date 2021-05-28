Москвичам рассказали об аренде участка в селе Тишково

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

До дома в селе Тишково доехать можно примерно за час на общественном транспорте.

Владельцы сдают трехэтажный дом в 520 квадратных метров за 140 тысяч рублей в месяц. Есть гардеробная, санузел, конечно. Гостиная с камином, гараж, даже СПА. Список просто огромный. На участке 19 соток зона барбекю, пруд, водопад, свой выход в лес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.