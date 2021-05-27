Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых от COVID-19 туристов

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Тунис с 1 июня отменяет требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 и соблюдении недельного карантина для прибывающих туристов, привитых от коронавируса или переболевших им не менее чем за шесть недель до прилета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз премьер-министра страны.

Как уточняется, прибывающие в страну граждане должны иметь при себе свидетельство с QR-кодом или документ, полученный от органов здравоохранения.

В пресс-службе подчеркнули, что остальные пассажиры старше 12 лет должны соблюдать прежние правила (отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом, а также провести семь дней на карантине).

При этом власти продолжат проводить экспресс-тесты для прибывающих и в случае положительного результата изолировать их.

Организованным туристам не нужно соблюдать самоизоляцию, если у них есть оплаченные брони гостиницы, авиабилеты, если они представили отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке и соблюдают правила антиковидного санитарного протокола (социальная дистанция, масочный режим, мытье рук). Также путешественники должны заполнить и распечатать анкету с информацией о состоянии здоровья.

Ранее египетское правительство разослало туроператору обновленную версию "Правил в связи с восстановлением туризма в Египте". Новые правила устанавливают обязательное предоставление справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 каждым туристом, прибывающим в страну. Тест должен быть сдан не позднее чем за 72 часа до вылета.

Также путешественники, прибывшие в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, имеют возможность сдать анализ на месте за 30 долларов. В случае если тест покажет положительный результат, гостя направят в отдельный номер отеля, покроют ему расходы на проживание и питание.

