Паттайя с 1 октября отменит карантин для привитых туристов

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С 1 октября таиландский курортный город Паттайя планирует отменить обязательный 14-дневный карантин для иностранных туристов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэра города Сонтайя Кунплома.

По словам градоначальника, ожидается, что к этому времени 70% местных жителей, в том числе работники сферы услуг и туристического сектора, привьются от коронавируса.

"Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин. Но они должны будут оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем отправляться в другое место", – заявил он.

Уточняется, что данное послабление коснется только туристов из тех стран, которым власти Таиланда присвоили низкий уровень риска. Россия в их число входит. Кроме того, пребывающие должны быть привиты одним из одобренных в стране препаратов.

Между тем детям до 12 лет придется предъявлять справки об отрицательных ПЦР-тестах, сделанных не ранее чем за 72 час до поездки. Туристам будет разрешено останавливаться только в тех отелях, которые получили сертификаты соответствия стандартам гигиены от тайских властей.

Ранее власти Туниса объявили, что с 1 июня в стране отменяется требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 и соблюдении недельного карантина для прибывающих туристов, привитых от коронавируса или переболевших им не менее чем за шесть недель до прилета.

