Спрос на Таиланд удвоится после запуска "Аэрофлотом" прямых рейсов – туроператоры

Спрос на Таиланд среди россиян удвоится после запуска "Аэрофлотом" прямых рейсов, считают туроператоры.

Количество путешествий в королевство выросло после того, как сняли ковидные ограничения. Даже со стыковочными рейсами количество россиян, которые хотели поехать в Таиланд, было большим. А с прямыми рейсами, как ожидают туроператоры, популярность Таиланда вырастет в два раза.

Как рассказали в одной из систем бронирования, перелет без пересадок по стоимости дороже на 10–30% в зависимости от дат заезда. Средняя стоимость недельного тура на Пхукет на двоих с перелетом на прямом рейсе "Аэрофлота" в ноябре составляет 188 594 рубля. Первый такой борт на курорт из Москвы должен отправиться в конце октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.