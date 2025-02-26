Москвичам объяснили высокий спрос на визы в Японию

Очереди выстроились к консульскому отделу посольства Японии в Москве. Все дело в том, что Япония недавно упросила правила выдачи виз, а билеты в Токио заметно подешевели.

Вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян отметил, что в феврале низкий спрос на поездки в Японию, поэтому можно без всяких очередей получить визу. При этом уже в апреле, когда в стране цветет сакура, визу получить будет очень сложно.

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