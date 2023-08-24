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19:45

Туризм

Названы популярные направления у российских туристов в бархатный сезон

Названы популярные направления у российских туристов в бархатный сезон

В АТОР заявили, что путевки в Турцию подешевели на 40–60%

Путевки в Турцию подешевели до 60% перед началом учебного года

Путевки в Турцию перед началом учебного года подешевели до 60%

Путевки в Турцию перед началом учебного года подешевели на 40–60% – АТОР

Туроператоры сообщили о снижении стоимости путевок в Турцию и Таиланд

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Россияне начали активно бронировать туры на бархатный сезон. По данным союза туриндустрии, лидером продаж остается Турция, на нее приходится почти половина заказов.

Также в первой пятерке – Россия, Египет, ОАЭ и Таиланд. Перед началом учебного года некоторые страны начали снижать стоимость путевок. В Ассоциации туроператоров говорят, что уехать в Турцию можно на 40–60% дешевле, чем в начале месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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