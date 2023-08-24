Названы популярные направления у российских туристов в бархатный сезон

Россияне начали активно бронировать туры на бархатный сезон. По данным союза туриндустрии, лидером продаж остается Турция, на нее приходится почти половина заказов.

Также в первой пятерке – Россия, Египет, ОАЭ и Таиланд. Перед началом учебного года некоторые страны начали снижать стоимость путевок. В Ассоциации туроператоров говорят, что уехать в Турцию можно на 40–60% дешевле, чем в начале месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.