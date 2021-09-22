Москвичам рассказали, как добраться до Сортавалы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Чтобы добраться до Сортавалы из Москвы, можно долететь на самолете до Петрозаводска. Дорога займет полтора часа. Далее – от 4 часов на автобусе. Все вместе будет стоить порядка 4 тысяч рублей.

На поезде уйдет менее 1,5 тысячи рублей, но добираться придется около 16 часов, не меньше. На машине, получится чуть быстрее, а бензин обойдется в 4 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.