Названа стоимость отдыха в отелях Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Билеты в Турцию на ближайшее время уже в дефиците, сообщили в Ассоциации туроператоров. Кроме того, в начале июня снизился курс лиры, то есть покупать что-то на месте стало очень выгодно, учитывая то, что в стране принимают российские карты "Мир".

Путевки на семь дней на двух взрослых начинаются от 97 тысяч рублей по системе "все включено". Большинство отелей находятся на первой линии, с водными горками и заявленным высоким сервисом, но предложений уже не так много.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.