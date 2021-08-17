Москвичам рассказали, как добраться до станицы Голубицкая

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

В этот раз отправляемся в станицу Голубицкая. Это Краснодарский край, курорт на Азовском море. Добраться по прямой на самолете не получится. Можно долететь до Анапы и далее на такси. Если очень повезет, все вместе обойдется в 3 тысячи рублей.

На поезде ехать почти сутки, а заплатить придется около 4 тысяч рублей. И дороже всего на машине – 5 тысяч рублей за бензин и 18 часов в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.