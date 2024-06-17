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17 июня, 13:15

Туризм

Более 80 маршрутов для прогулок с детьми по Москве доступны на сервисе Russpass

Более 80 маршрутов для прогулок с детьми по Москве доступны на сервисе Russpass

"Это Москва. Туризм": три парка на берегу Москвы-реки

Турсервис Russpass разработал более 80 маршрутов для прогулок с детьми в Москве

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Сервис Russpass подготовил летние маршруты по Москве

Более 80 маршрутов для прогулок с детьми по столице доступны на туристическом сервисе Russpass. Каждый пользователь может организовать путешествие в выходные, короткую прогулку по паркам или экскурсию с историческим погружением. Среди маршрутов есть квест "Играй в Москву", который познакомит детей с достопримечательностями города.

Какие маршруты пользуются популярностью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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