Более 80 маршрутов для прогулок с детьми по Москве доступны на сервисе Russpass

Более 80 маршрутов для прогулок с детьми по столице доступны на туристическом сервисе Russpass. Каждый пользователь может организовать путешествие в выходные, короткую прогулку по паркам или экскурсию с историческим погружением. Среди маршрутов есть квест "Играй в Москву", который познакомит детей с достопримечательностями города.

Какие маршруты пользуются популярностью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

