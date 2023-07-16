Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Туризм

Спрос на туры выходного дня увеличивается в РФ

Спрос на туры выходного дня увеличивается в РФ

У россиян стало популярно путешествие по Золотому кольцу

Спрос на туры выходного дня увеличивается в РФ

В России растет спрос на туры выходного дня

"Актуальный репортаж": спрос на туры выходного дня вырос в РФ

Городские пляжи в Сочи открыли для купания

В РФ создадут пять морских курортов, которые будут работать весь год

Новости часа: один человек получил ранение при обстреле ВСУ села Белгородской области

Новости часа: Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: в РЖД заявили, что поезда из Москвы на юг России ходят штатно

Спрос на туры выходного дня увеличивается в РФ. Особенно популярны путешествия по Золотому кольцу, поездки в Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Блогер из Ярославля по имени Екатерина рассказала, что в этом городе в настоящее время очень много туристов. По ее словам, многие приезжают сюда на обзорную экскурсию.

В свою очередь турист в Казани Юлия Косова добавила, что Казань привлекла красивой архитектурой и кухней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоКарина ИльинаМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика