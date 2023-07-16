Спрос на туры выходного дня увеличивается в РФ. Особенно популярны путешествия по Золотому кольцу, поездки в Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Блогер из Ярославля по имени Екатерина рассказала, что в этом городе в настоящее время очень много туристов. По ее словам, многие приезжают сюда на обзорную экскурсию.

В свою очередь турист в Казани Юлия Косова добавила, что Казань привлекла красивой архитектурой и кухней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

