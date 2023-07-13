Россиянам рассказали о круглогодичных курортах

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К 2030 году на российских круглогодичных курортах создадут не менее 44 тысяч новых гостиничных мест, рассказал в эфире радио КП вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, создание новых гостиничных мест поможет остановить рост цен в курортных городах.

"В первую очередь для получения статуса курорта в этих местах должны быть работающие аэропорты, железнодорожные вокзалы, нормальные автотрассы", – заявил Мкртчян.

Также вице-президент Альянса туристических агентств РФ отметил важность строительства соответствующей инфраструктуры. В частности, Мкртчян упомянул о подведении электричества, канализации и водоснабжения.

Кроме того, он призвал построить полноценные гостиницы на полторы-две тысячи номеров вместо мини-гостиниц на 10–20 мест.

Ранее сообщалось, что к 2030 году круглогодичные курорты создадут на Азовском, Черном, Балтийском, Каспийском и Японском морях.

Отмечается, что приоритетными курортными местами будут Абрау Дюрсо, Новая Анапа, Крым, Приморский край, Калининград и Каспийское побережье. К ним будут повышенные требования, так как для реализации проектов нужен комплексный подход.

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