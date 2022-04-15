В 4 раза выросло количество россиян, желающих провести майские праздники за рубежом

В четыре раза выросло количество желающих отдохнуть за границей на этих майских праздниках по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили СМИ.

По данным тревел-сервисов, самостоятельные путешественники чаще всего выбирают для отдыха Узбекистан. Следом идет Турция. Египет тоже ждет россиян на длинные выходные.

Местные отельеры на рекордный сезон не надеются, но и пустующих гостиниц в праздники не будет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.