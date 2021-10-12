Российских туристов в Турции пытаются обмануть с платным карантином

Некоторые турецкие отели незаконно требуют деньги с россиян, которые оказались на карантине. Об этом по итогам переговоров об обеспечении безопасности российских отдыхающих заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Согласно правилам, если россиянин заболел ковидом на отдыхе в Турции, то карантин для него бесплатный.

Также обсуждали вопросы безопасности в транспорте, гостиницах и особенно у воды. В этом году пляжный сезон в Турции длинный. Все пляжи будут открыты до 10–15 ноября. Затем на зиму оставят только 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.