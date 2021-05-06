Визовый центр Испании в Москве возобновит прием заявлений с 12 мая

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу шенгенских виз с 12 мая. Правда, не всем. Подать заявку смогут те, у кого уже была хотя бы годовая испанская виза, а в приоритетном порядке будут рассматривать заявления обладателей 2-х, 3-х и 5-летних виз.

По мнению испанских властей, границы с Россией могут быть открыты уже в июне. Туристам нужно будет иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, прививочный сертификат или справку о перенесенной болезни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.