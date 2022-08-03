Названа стоимость отдыха на Бали

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Количество зарубежных поездок россиян в 2022 году растет по сравнению с 2021, сообщили в Ассоциации туроператоров. Например, основные траты, если планируется поездка на Бали в Индонезию, будут связаны с авиабилетами. Проживание относительно дешевое: стоимость отеля 4 звезды на 7 ночей – от 20 тысяч рублей.

Сколько стоит виза? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

