Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов, а также сохранить для них те же условия, что и при первоначальном бронировании, сообщила Ассоциация туроператоров России. Информация о якобы крупных штрафах за отказы от туров в ОАЭ не соответствует действительности.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян пояснил, что туристы разделились на организованных и самостоятельных. Особенно сложная ситуация у тех, кто покупал билеты у иностранных авиакомпаний и отелей. Организованные путешественники звонят в турагентства, и все эти дни турагенты находятся с ними на связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.