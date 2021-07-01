Мария Золотухина оценила ограничения для туристов в Краснодарском крае

С 1 июля в гостиницах Краснодарского края будут принимать туристов, у которых имеется отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.

Временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина рассказала, что принятые решения являются достаточно тяжелыми для отрасли и для бизнеса.

"Мы видим определенное количество отказов. Решение, принятое нашим губернатором, вынужденное", – отметила Золотухина.

Она подчеркнула, что введенные ограничения позволят не допустить полного локдауна отрасли, который был год назад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.