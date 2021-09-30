В Москве готовятся открыть сразу 10 станций БКЛ

В Москве откроют сразу 10 станций Большой кольцевой линии метро. Участок длиной в 20 километров планируют запустить в ближайшие месяцы.

Новые станции появятся на западе, юго-западе и юге столицы. Почти 1,5 миллиона человек смогут быстрее добираться до работы.

Подробнее о том, когда можно будет прокатиться по новому участку метро и какие линии это позволит разгрузить, – в эфире телеканала Москва 24.