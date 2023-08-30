Москвичам рассказали о развитии трамвайного транспорта в столице

Московские трамваи стали скоростными, а возможности аварий снижены до минимума. Вагоны курсируют без задержек и все более популярны у жителей.

За последний год для них установили специальные ограждения, которые появились почти на 20 улицах. Например, они есть на улицах Свободы, Бориса Галушкина, Орджоникидзе, Вавилова, и многих других

Какие планы в столице по дальнейшему развитию этого вида транспорта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.