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Москвичам рассказали о развитии трамвайного транспорта в столице

Москвичам рассказали о развитии трамвайного транспорта в столице

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Московские трамваи стали скоростными, а возможности аварий снижены до минимума. Вагоны курсируют без задержек и все более популярны у жителей.

За последний год для них установили специальные ограждения, которые появились почти на 20 улицах. Например, они есть на улицах Свободы, Бориса Галушкина, Орджоникидзе, Вавилова, и многих других

Какие планы в столице по дальнейшему развитию этого вида транспорта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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