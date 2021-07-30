В Москве за звание лучшего соревнуются водители трамваев

В столице проходит 36-й конкурс профессионального мастерства водителей трамвая "Московские мастера".

За звание лучшего соревнуются участники из всех столичных депо. В практической части четыре испытания различной степени сложности. Однако необходимо не только профессионально управлять трамвайным вагоном и пройти сложную трассу с заданными упражнениями, но и четко знать правила дорожного движения и технической эксплуатации подвижного состава, а также соблюдать культуру обслуживания пассажиров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.