"Аэрофлот" отменил рейс Москва – Вильнюс

Несколько рейсов из России в Европу и обратно отменены. Отменен оказался вылет "Аэрофлота" из Москвы в Вильнюс.

Также не состоится рейс из Вены в Москву авиакомпании Austrian Airlines. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.