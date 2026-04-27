Московские автономные трамваи сокращают время пути на 20 минут

Автономные трамваи "Львенок‑Москва" позволяют значительно ускорить поездки по городу. По словам гендиректора НИИ "Мостранспроект" Владимира Титова, использование таких вагонов сокращает время пути до центра на 20 минут.

Такой транспорт работает на Московских трамвайных диаметрах Т1 и Т2, а также на маршруте № 5. До конца года в столице появятся еще 50 автономных трамваев.

