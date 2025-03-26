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26 марта, 17:45

Транспорт

Ребрендинг проходит в аэропорту Жуковский в Москве

Ребрендинг проходит в аэропорту Жуковский в Москве

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Ребрендинг проходит в аэропорту Жуковский в Москве. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, проект охватит все подразделения и приведет их к единому визуальному оформлению.

В рамках проекта дизайн-кода разработан также новый логотип. В планах – смена интерьера. Также расширят основные зоны пассажирского терминала – это области входного досмотра и зоны выдачи багажа. Работы уже начались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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