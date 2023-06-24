Опубликована карта перекрытий дорог в регионах России

Опубликована карта с информацией о перекрытии дорог на трассе М-4 "Дон" и режимов контртеррористической операции (КТО) в регионах. На трассе ограничено или перекрыто движение в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, а также на въезде в Московскую область.

Режим КТО введен в Воронежской и Московской областях, а также в столице. Кроме того, жителей Ростовской и Липецкой областей призвали не покидать дома без необходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.